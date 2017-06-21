В Ашхабаде прошла конференция по вопросам спасения Аральского моря

АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня в столице Туркменистана была проведена международная конференция "Роль Международного фонда спасения Арала в развитии сотрудничества в Центральноазиатском регионе", организованная в рамках председательствования страны в МФСА в 2017-2019 годах.

Участников форума приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, который подчеркнул предпринимаемые в стране меры по поддержанию экологии и охране окружающей среды, рациональному водопользованию, борьбе с изменениями климата и развитию международного сотрудничества в данной сфере.

В ходе конференции обсуждались проблемы преодоления экологического кризиса в Приаралье, восстановления экосистем региона и ответственного управления водными ресурсами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"