В Ашхабаде прошла конференция по вопросам спасения Аральского моря

В Ашхабаде прошла конференция по вопросам спасения Аральского моря21.06.2017 11:38
АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня в столице Туркменистана была проведена международная конференция "Роль Международного фонда спасения Арала в развитии сотрудничества в Центральноазиатском регионе", организованная в рамках председательствования страны в МФСА в 2017-2019 годах.
Участников форума приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, который подчеркнул предпринимаемые в стране меры по поддержанию экологии и охране окружающей среды, рациональному водопользованию, борьбе с изменениями климата и развитию международного сотрудничества в данной сфере.
В ходе конференции обсуждались проблемы преодоления экологического кризиса в Приаралье, восстановления экосистем региона и ответственного управления водными ресурсами.
ИП "ТУРКМЕНинформ"