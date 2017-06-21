Глава Туркменистана провел заседание Госсовета безопасности

Глава Туркменистана провел заседание Госсовета безопасности21.06.2017 12:09
АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности в новом здании Государственной таможенной службы в Ашхабаде.
Мероприятие было организовано с целью обсуждения практических аспектов развития транспортно-коммуникационного комплекса страны, создания инфраструктурной сети, которая объединит велаяты страны и свяжет Туркменистан с другими странами и регионами, вопросов обеспечения транспортной безопасности.
ИП "ТУРКМЕНинформ"