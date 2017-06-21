В Ашхабаде обсуждены вопросы реализации Целей устойчивого развития

АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня в Ашхабаде была проведена встреча представителей Организации Объединенных Наций и представителей различных министерств и ведомств Туркменистана.

Встреча была посвящена обсуждению социальных индикаторов Целей устойчивого развития - системы измерений (сбора статистических данных и методологии их обработки и интерпретации) для оценки прогресса в достижении ЦУР по министерствам и ведомствам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"