В Ашхабаде обсуждены вопросы реализации Целей устойчивого развития

В Ашхабаде обсуждены вопросы реализации Целей устойчивого развития21.06.2017 13:21
АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня в Ашхабаде была проведена встреча представителей Организации Объединенных Наций и представителей различных министерств и ведомств Туркменистана.
Встреча была посвящена обсуждению социальных индикаторов Целей устойчивого развития - системы измерений (сбора статистических данных и методологии их обработки и интерпретации) для оценки прогресса в достижении ЦУР по министерствам и ведомствам.
ИП "ТУРКМЕНинформ"