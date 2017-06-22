В Ашхабаде обсуждены вопросы развития регионального сотрудничества стран ЦА и ООН

АШХАБАД, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июня в МИД Туркменистана был проведен "круглый стол" на тему "Организация Объединенных Наций - Центральная Азия: исторические, экономические и социальные аспекты расширения региональной интеграции".

Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Офисом Постоянного Координатора ООН, Постоянного Представителя ПРООН в Туркменистане с целью обсуждения вопросов обеспечения безопасности, региональной интеграции и экономического развития стран ЦА, а также реализации Целей устойчивого развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"