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Глава государства поздравил туркменистанцев
22.06.2017 12:28

АШХАБАД, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил туркменистанцев и соотечественников с наступлением священной для всех мусульман Ночи всемогущества - Gadyr gijesi.

В обращении туркменского лидера говорилось:

"Туркмены в течение тысячелетий сформировали богатейшие традиции и моральные принципы, в которых заключен глубокий философский смысл, - блюсти нравственную чистоту, быть добросовестными, порядочными, благодарными, уважать друг друга. Наш народ, приверженный принципам благородства, чести, высокой духовности, внес огромный вклад и в формирование культурно-этических ценностей и норм.

Мы с особым почитанием относимся к Gadyr gijesi, когда Всевышним были ниспосланы первые аяты священного Корана, как к благословенной Ночи благоденствия и мира, как к дате, утверждающей духовную чистоту, светлую веру и высокий гуманизм.

В соответствии с многовековыми традициями в честь Ночи всемогущества даются садака-агзачар, совершается ритуальный молебен – «тарава намазы», возносятся молитвы о благополучии, счастье, мире и спокойствии, звучат добрые слова и пожелания.

Традиции месяца Ораза, а также Gadyr gijesi основаны на менталитете нашего народа, принципах милосердия, человеколюбия, справедливости. Руководствуясь ими, в честь Ночи всемогущества мы объявили о помиловании осужденных лиц.

Туркменский народ внес значимый вклад в обогащение духовно-культурных ценностей исламского мира, оказавших огромное влияние на развитие не только восточной культуры, но и общечеловеческой цивилизации.

Мы с глубочайшим уважением относимся к национальным обычаям, базовым ценностям и этическим нормам. Мы чтим заветы и наставления наших выдающихся мыслителей Абусагыта Абулхайыра, Махмыта Замахшары, Джелаледдина Румы, Мухаммета Байрам хана, Довлетмаммета Азади, Нурмухаммета Андалиба, Махтумкули Фраги: быть человечными, честными, порядочными, трудолюбивыми, сплоченными, совершать добрые дела и поступки.

Опираясь на духовные силы народа, мощный экономический потенциал, уникальное историко-культурное наследие, мы преображаем Отчизну, приумножаем ее славу и международный авторитет.

Наш священный долг – добросовестно, самоотверженно служить Родине, гордиться славным прошлым и настоящим, нынешними достижениями нашей суверенной страны, достойно продолжать национальные традиции, способствующие совершенствованию общества, вдохновлять народ на новые великие дела и свершения".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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