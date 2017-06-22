Обсуждены вопросы готовности столицы к приему Азиады-2017

АШХАБАД, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание в хякимлике города Ашхабада, которое было посвящено ходу подготовки столицы к проведению предстоящих в сентябре 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи ответственные руководители представили главе государства отчеты о ходе строительства жилых кварталов, объектов инфраструктуры, коммунального хозяйства и социальной сферы, обустройству зеленых и рекреационных зон, заслушав которые Президент высказал ряд замечаний и дал поручения по их исправлению.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения в установленные сроки работ по благоустройству города Ашхабада были объявлены строгие выговоры хякиму Копетдагского этрапа А.Анначарыеву, хякиму Багтыярлыкского этрапа Р.Аннабердиеву, хякиму Арчабилского этрапа А.Реджепалыеву, хякиму Абаданского этрапа А.Атаеву, хякиму Рухабатского этрапа Б.Байрамдурдыеву.

Кроме того, туркменский лидер произвел кадровые перестановки в руководящем аппарате города, назначив С.Селимова назначен хякимом Беркарарлыкского этрапа, А.Довваеву – заместителем хякима города Ашхабада по образованию, культуре, здравоохранению и спорту, М.Ёллыеву – заместителем хякима Рухабатского этрапа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"