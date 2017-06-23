В Ашхабаде стартовала Неделя культуры Туркменистана

АШХАБАД, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня в Ашхабаде открылась Неделя культуры-2017, приуроченная к празднованию Дня работников культуры и искусства.

Участников и гостей Недели приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Культурная акция проходит с 2013 года в различных регионах страны с целью популяризации духовно-культурных ценностей туркменского народа и современных достижений страны.

Серию мероприятий открыли торжественная церемония и концерт мастеров искусств во Дворце мукамов Государственного культурного центра. Кроме того, в рамках Дней национальной культуры пройдут выступления творческих коллективов, певцов и музыкантов со всех регионов страны, вечера поэзии и творческие встречи, выставки произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также печатной и издательской продукции в честь Азиады-2017, фотовернисажи, показы оперных и сценических постановок, кинофильмов.

Кроме того, состоится научная конференция с участием археологов и специалистов музейного дела.

Закрытие Недели намечено на 27 июня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"