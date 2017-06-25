Туркменский лидер направил соболезнования главе Афганистана

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Афганистан с выражением соболезнований по случаю террористического акта в городе Лашкаргах афганской провинции Гильменд, который привел к многочисленным человеческим жертвам.

В своем послании глава гсоударства осудил любые проявления терроризма и экстремизма и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших.

ИП "ТУРКМЕНинформ"