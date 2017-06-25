Правительство Туркменистана рассмотрело актуальные вопросы государственной жизни

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения текущего положения дел в сельском хозяйстве, сферах ТЭК, экономики, торговли и инвестиций, транспорта и связи, хода строительства объектов социального и экономического назначения, обсуждения вопросов совершенствования системы защиты труда, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"