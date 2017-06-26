Глава государства поздравил туркменистанцев со священным праздником Ораза

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к туркменистанцам и соотечественникам с поздравлениями по случаю священного для всех мусульман Ораза байрамы.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Сердечно поздравляю вас с одним из древнейших праздников человечества, провозглашающих духовную и нравственную чистоту. Ораза байрамы символизирует торжество гуманизма, добра и миролюбия.



В честь Ораза байрамы в Ашхабаде, в административных центрах Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов, этрапах, поселках, современных селах организуются песенно-музыкальные торжества, способствующие дальнейшей консолидации нашего народа-созидателя.



Отражающие торжество идеалов мира, гуманизма и дружбы, наши традиции и обычаи, вероисповедание, наставления выдающихся мыслителей - Мухаммета Гаймаза Туркмена, Абдуллы ибн Мубарака, Махмуда Замахшари, Абу Саида Абул Хайра, Ходжа Ахмета Ясави, Наджмеддина Кубра, Довлетмаммеда Азади, Махтумкули Фраги – бесценный кладезь, воздействующий на духовный мир и нравственность человека. Сформировавшиеся в течение столетий эти ценности, искони служили приумножению чувств патриотизма, гуманности, сплоченности, мудрости, высокой морали, закладывая прочный фундамент достижений туркменского народа.



В связи с этим мы придаем особое значение дальнейшему совершенствованию национальных традиций, богатого опыта, накопленного туркменами на протяжении тысячелетий. Опираясь на труд народа, мощный экономический потенциал, осуществляем масштабные реформы в сферах науки, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма. Создавая прекрасные города и села, современные индустриальные комплексы, последовательно укрепляем позиции нашего государства в мире.



Мы целенаправленно проводим политику, базирующуюся на принципах миролюбия, дружбы и братства, полностью отвечающую национальным и общечеловеческим интересам, глобальным целям безопасности и благополучия. Для каждого из нас – большая честь вносить вклад в укрепление мира и дружбы на планете, единение культур и народов, дальнейшее приумножение мощи Родины, торжество национальных интересов".

ИП "ТУРКМЕНинформ"