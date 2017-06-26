Туркменский лидер выразил соболезнования в связи с терактами в Пакистане

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну и премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Навазу Шарифу с выражением соболезнований по случаю террористических актов в в городах Парачинар, Кветта и Карачи Пакистана, унесших множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства осудил любые проявления терроризма и экстремизма и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших.

ИП "ТУРКМЕНинформ"