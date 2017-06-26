Глава Туркменистана выразил соболезнования народу Китая

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей в результате схода оползня в провинции Сычуань.

В своем послании туркменский лидер передал слова слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"