Туркменская делегация отправляется с визитом в Японию

АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация правительственных и деловых кругов Туркменистана отправляется с визитом в Японию. Состав делегации был утвержден Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым 25 июня.

Целью поездки является участие в предстоящем в Токио 12-м заседании Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, в ходе которого будут обсуждены практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества в сферах инвестиций, бизнеса и технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"