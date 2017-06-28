Новый посол ЮАР прибыла в Ашхабад

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в Туркменистане (с резиденцией в Астане) Кейтумеци Сейпело Тандека Мэттьюс.

В ходе пребывания в Ашхабаде новый посол ЮАР посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручила свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Акдже Нурбердыевой.

В ходе проведенных встреч и переговоров посол была ознакомлена с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, текстильной индустрии, управления водными ресурсами, спорта, туризма, рассмотрены возможности проведения совместных мероприятий.

Кейтумеци Сейпело Тандека Мэттьюс сменит в должности Шириша Манаклала Сони, аккредитованного в стране в сентябре 2012 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"