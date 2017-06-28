Туркменистан и Япония обсудили в Токио приоритетные направления сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июня в Токио состоялось 12-е заседание туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, на котором Туркменистан был представлен делегацией официальных и деловых кругов страны во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе совместного заседания были рассмотрены практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, промыленности, транспорта и связи, энергетики, высоких технологий, банков и финансов, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики, охраны окружающей среды и экологии, спорта, туризма, науки и образования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"