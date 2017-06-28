В Ашхабаде завершилась Неделя национальной культуры

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня в Ашхабаде завершилась традиционная Неделя культуры, стартовавшая в прошлый четверг во Дворце мукамов Государственного культурного центра.

Культурная акция включала в себя выступления творческих коллективов, певцов и музыкантов со всех регионов страны, вечера поэзии и творческие встречи, выставки произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также печатной и издательской продукции в честь Азиады-2017, фотовернисажи, показы оперных и сценических постановок, кинофильмов, а также научную конференцию с участием археологов и специалистов музейного дела.

Торжественное закрытие Недели культуры состоялось во Дворце мукамов и завершилось большим праздничным концертом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"