В Ашхабаде завершилась Неделя национальной культуры

В Ашхабаде завершилась Неделя национальной культуры28.06.2017 12:21
АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня в Ашхабаде завершилась традиционная Неделя культуры, стартовавшая в прошлый четверг во Дворце мукамов Государственного культурного центра.
Культурная акция включала в себя выступления творческих коллективов, певцов и музыкантов со всех регионов страны, вечера поэзии и творческие встречи, выставки произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также печатной и издательской продукции в честь Азиады-2017, фотовернисажи, показы оперных и сценических постановок, кинофильмов, а также научную конференцию с участием археологов и специалистов музейного дела.
Торжественное закрытие Недели культуры состоялось во Дворце мукамов и завершилось большим праздничным концертом.
ИП "ТУРКМЕНинформ"