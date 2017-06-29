Новый вуз готовится к приему студентов

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Абадане завершаются работы по вводу в строй Института коммунального хозяйства. Строительство комплекса зданий и сооружений института на 2 тысячи мест ведется по заказу Министерства коммунального хозяйства Туркменистана.

При новом высшем учебном заведении предполагается создать 5 факультетов (коммунального хозяйства, инженерных систем и сооружений, механико-технологического, экономики и управления, а также повышения квалификации) и обучать студентов по 12 специальностям для государственной системы коммунального хозяйства. Так, в 2017-2018 учебном году будут приняты 400 человек. Обучение будет вестись на платной основе.

Торжественная церемония открытия Института коммунального хозяйства состоится в преддверии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"