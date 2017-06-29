Глава МИД Туркменистана принял делегацию Турции

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с пребывающей с визитом в Ашхабаде делегацией Турецкой Республики во главе с заместителем премьер-министра Йылдырымом Тугрулом Тюркешем.

В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"