Главу Туркменистана с днем рождения поздравляют зарубежные коллеги

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отмечает 60-летие.

По этому случаю туркменского лидера поздравляют зарубежные коллеги, главы правительств и сотрудничающих со страной компаний.

В частности, свои поздравления прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд Аль-Нахайян, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Президент Республики Сербия Александр Вучич, Президент Республики Молдова Игорь Додон, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Астраханской области Российской Федерации Александр Жилкин, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд Аль-Нахайян, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель княжества Дубай Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум.

ИП "ТУРКМЕНинформ"