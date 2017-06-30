Туркменский лидер провел ряд телефонных разговоров с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел ряд телефонных разговоров с главами зарубежных государств, поздравившими туркменского лидера с 60-летием.

В частности, состоялись беседы с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном.

В ходе бесед также были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также глава Туркменистана приглсил коллег принять участие в предстоящей в сентябре в Ашхабаде торжественной церемонии открытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"