Туркменский лидер провел встречи с представителями зарубежных государств

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с первым вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым, вице-премьером, министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко, а также премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Встречи были посвящены актуальным вопросам межгосударственного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"