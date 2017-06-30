Глава Туркменистана представлен к высоким наградам

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с представителями руководящего аппарата страны и аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса, а также официальных и деловых кругов зарубежных государств, поздравившими главу государства с юбилеем.

В ходе встреч было объявлено о присвоении туркменскому лидеру высшей награды Гагаузии (Молдова) – ордена "Gagauz Yеri", ордена Александра Невского (Российская Федерация) и золотого знака "Горняк России" в знак его заслуг в развитие международного сотрудничества и различных отраслей национальной экономики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"