Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 1 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

В ходе встречи вице-премьеры и ответственные руководители отчитались о деятельности ведомства метрологии и сертификации, текущем положении дел в сферах ТЭК, сельского хозяйства, транспорта и связи, промышленности, экономики и торговли, ходе строительства объектов социального и экономического назначения.

Кроме того, были заслушаны отчеты руководителей военных и правоохранительных органов страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"