Выражены соболезнования народу Татарстана

АШХАБАД, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Республики Татарстан (Российская Федерация) Рустаму Минниханову с выражением соболезнований по случаю ДТП в Заинском районе, приведшего к многочисленным человеческим жертвам.

В своем послании туркменский лидер передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"