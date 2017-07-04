В Ашхабаде прошли туркмено-афганские переговоры в верхах

АШХАБАД, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июля в рамках официального визита в Туркменистан Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани в Ашхабаде были проведены туркмено-афганские переговоры на высшем уровне.

В ходе встречи в Дворцовом комплексе имени Огузхана, прошедшей в узком и расширенном форматах, главы двух государств обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, подготовки кадров, промышленности, сельского хозяйства.

По итогам переговоров Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани подписали пакет двусторонних документов, в том числе:

Программу сотрудничества между Министерствами иностранных дел двух стран на 2018-2019 годы;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в ковровой промышленности;

Соглашение о международном автомобильном сообщении;

Соглашение о международном железнодорожном переходе на туркмено-афганской государственной границе;

Правила организации железнодорожного сообщения между приграничными станциями Имамназар и Акина через туркмено-афганскую государственную границу;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики и водного хозяйства ИРА относительно поставок туркменской электроэнергии в афганские провинции Бадгис и Джовузджан,

а также Соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и университетом афганской провинции Джовузджан,

после чего выступили с заявлением для СМИ по основным аспектам завершившейся встречи.

Также туркменский лидер пригласил афганского коллегу на торжественную церемонию открытия Азиады-2017.

По завершении официальных мероприятий главы двух стран проследовали в Ахалтекинский конный комплекс, затем Президент Афганистана почтил память павших героев в Мемориальном комплексе "Halk hakydasy", а вечером в его честь был дан ужин, после чего глава Афганистана отбыл из страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"