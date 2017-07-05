Жители и гости столицы знакомятся с продукцией КНР

АШХАБАД, 5 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июля в Ашхабаде открылась 1-я специализированная выставка товаров Китайской Народной Республики, организованная Торгово-промышленной палатой Туркменистана совместно с Министерством коммерции КНР, Комитетом по содействию международной торговле и правительством Синьцзян - Уйгурского автономного района КНР в рамках празднования 25-летия дипломатических отношений между двумя странами.

Участников форума приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

В рамках универсальной выставки, которая продлится до 6 июля, жители и гости туркменской столицы смогут ознакомиться со стендами ведущих компаний Китая, производящих электрооборудование, строительные материалы, сельскохозяйственную и строительную технику, металлические и пластиковые изделия, текстиль и ковры, продукты питания, а также представителей нефтегазовой и химической промышленности, транспорта и логистики, связи, здравоохранения и фармацевтики, торговли.

ИП "ТУРКМЕНинформ"