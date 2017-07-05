Туркменский лидер выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в Баварии

АШХАБАД, 5 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Федеральному Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель, в котором выразил глубокие соболезнования по случаю смертельного ДТП в Баварии, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании туркменский лидер передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"