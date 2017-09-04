В Туркменистане определили "Врача года"

АШХАБАД, 12 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане подведены тоги традиционного конкурса на звание "Лучший врач года", проводимого среди сотрудников учреждений здравоохранения и медицинской промышленности страны.

Конкурс проводится в 3 номинациях, в ходе которых претенденты на победу соревнуются в знании истории и достижений отечественной медицины, уровне профессионализма, а также демонстрируют творческие навыки.

В этом году победителем была объявлена Таджигозель Язгулыева, акушер-гинеколог в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка.

ИП "ТУРКМЕНинформ"