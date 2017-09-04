В Ташкенте обсуждены ключевые вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июля прибывший с официальным визитом в Ташкент министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со своим коллегой, главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым и был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, машиностроения, сельского хозяйства, спорта, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"