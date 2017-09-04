Туркменская делегация провела в Ташкенте ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила двухдневный официальный визит в Узбекистан, который проходил 11-12 июля.

В заключительный день визита туркменская делегация провела встречи с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Г.Ибрагимовым и со-председателем совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техическому и культурному сотрудничеству, заместителем премьер-министра Республики Узбекистан А.Раматовым.

В ходе встреч обсуждался ход реализации существующих межгосударственных договоренностей и вопросы развития сотрудничества в сферах ТЭК, транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"