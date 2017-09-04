В Ашхабаде обсуждены вопросы развития отечественной системы здравоохранения

АШХАБАД, 13 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июля в Ашхабаде было проведено совместное заседание межотраслевой рабочей комиссии, которое было посвящено вопросам реализации программы "Здоровье", Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в Туркменистане на 2015-2017 годы" и "Национальной программы здорового питания населения Туркменистана на 2013-2017 годы".

Встреча была организована Министерством здравоохранения и медицинской промышленности для представителей ведущих научно-клинических центров, министерств и ведомств, хякимликов велаятов и города Ашхабада.

ИП "ТУРКМЕНинформ"