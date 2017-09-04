В Туркменистане повысят зарплаты и соцвыплаты

АШХАБАД, 14 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". с 1 января 2018 года в Туркменистане будут увеличены размеры заработной платы работников бюджетных учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных организаций, а также пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Размер увеличения составит 10 процентов. Рост зарплат и социальных выплат планируется за счёт усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, привлечения неиспользованных внутренних резервов.

При этом минимальный размер заработной платы по стране составит 715 манатов.

Минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны будет установлен в размере 1169 манатов в месяц, минимальный размер пенсий супруг участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла - в размере 343 маната в месяц.

Базовой величиной для определения минимального размера пенсий установлено 279 манатов, для исчисления государственных пособий - 266 манатов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"