Туркменская делегация вернулась из ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана в составе представителей официальных и деловых кругов страны вернулась из Германии, где 10-12 июля во Франкфурте-на-Майне был проведен туркмено-германский бизнес-форум под названием "Туркменистан – Германия: потенциал перспективного сотрудничества".

В рамках форума были проведены двусторонние переговоры и консультации по практическим аспектам расширения бизнес-сотрудничества между двумя странами, возможностей реализации новых совместных проектов в сферах торговли и экономики, промышленности и инфраструктуры, науки и техники, энергетики и ТЭК, транспорта и связи, АПК и сельского хозяйства, банков и финансов, туризма и гостиничного хозяйства и других, а также состоялись выставка туркменской продукции и презентация 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"