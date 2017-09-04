Глава МИД Туркменистана посетил Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13-14 июля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов во главе представительной делегации посетил Республику Таджикистан.

В рамках пребывания в Душанбе глава МИД Туркменистана провел встречу со своим таджикским коллегой Сирожиддином Асловым и был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе проведенных встреч и переговоров было проведено обсуждение текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения региональной безопасности и совместного противостояния угрозам современности.

По итогам встречи в МИД была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2018-2019 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"