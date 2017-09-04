Делегация Туркменистана вернулась из КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана вернулась из Китайской Народной Республики, где приняла участие во 2-м заседании рабочей группы по обеспечению безопасности совместно реализуемых экономических проектов, а также развитию сотрудничества между двумя странами в сферах борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью.

Визит проходил 13-14 июля. В рамках поездки туркменская делегация также провела встречу с помощником министра иностранных дел Китая Ли Хуэйлаем по вопросам реализации существующих межгосударственных договоренностей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"