Хлеборобы Туркменистана отметили профессиональный праздник

АШХАБАД, 17 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июля в Туркменистане отмечается традиционный праздник Галла-байрамы, символизирующий окончание хлебной жатвы.

Галла-байрамы отмечается в стране ежегодно каждое третье воскресенье июля и является праздником почитания хлеба как основы современной культуры питания.

В честь праздника по всей стране были организованы торжественные мероприятия, сопровождавшиеся выступлениями фольклорных и танцевальных коллективов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"