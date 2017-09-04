Хлеборобы Туркменистана отметили профессиональный праздник

Хлеборобы Туркменистана отметили профессиональный праздник17.07.2017 10:56
АШХАБАД, 17 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июля в Туркменистане отмечается традиционный праздник Галла-байрамы, символизирующий окончание хлебной жатвы.
Галла-байрамы отмечается в стране ежегодно каждое третье воскресенье июля и является праздником почитания хлеба как основы современной культуры питания.
В честь праздника по всей стране были организованы торжественные мероприятия, сопровождавшиеся выступлениями фольклорных и танцевальных коллективов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"