В Ашхабаде введены в строй новые жилые кварталы

АШХАБАД, 17 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Минувшая неделя в Ашхабаде ознаменовалась новыми строительными премьерами.

В начале недели праздновали новоселья в в жилом массиве Чоганлы, где были сданы в эксплуатацию 316 домов коттеджного типа на 330 семей и торговый центр.

15 июля на западе столицы Туркменистана, в Кеши были введены строй 68 четырехэтажных жилых домов, в которых поселятся 2 тысячи 540 семей, а в массиве Парахат-7 на юге столицы открылись 5 новых детских садов.

В тот же день на перекрестке улиц Огузхана и Анкара было открыто новое здание акционерно-коммерческого банка "Рысгал", а также была сдана в эксплуатацию после реконструкции улица Ходжа Ахмета Ясави.

ИП "ТУРКМЕНинформ"