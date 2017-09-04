Туркменистан и Узбекистан расширяют торгово-экономическое сотрудничество

АШХАБАД, 18 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июля вступил в силу договор между Туркменистаном и Республикой Узбекистан об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, в соответствии с которым стороны достигли договоренности о создании благоприятных условий для наращивания товарооборота, увеличения объемов и ассортимента взаимных поставок товаров (услуг), а также установления прямых деловых контактов между представителями бизнес-структур двух стран.

Данным документом, который был подписан 6 марта в Ашхабаде в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан, также утверждается программа, предусматривающая реализацию 35 мероприятий в различных сферах экономического сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"