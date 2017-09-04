Туркменистан и Грузия провели консультации по линии МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июля в Тбилиси был проведен очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Грузии на уровне министров иностранных дел.

Для участия во встрече в Грузию прибыла с визитом делегация МИД Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики и транспорта, спорта, туризма.

Кроме того, туркменская делегация провела встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и министром энергетики Грузии Илией Элошвили.

ИП "ТУРКМЕНинформ"