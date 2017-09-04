Делегация МИД Туркменистана посетила Азербайджан

АШХАБАД, 19 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила Азербайджан.

18 июля глава туркменской делегации был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития туркмено-азербайджанского диалога в политической, торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной и других областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"