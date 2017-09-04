Туркменистан посетит глава правительства Грузии

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ближайшее время Туркменистан посетит с официальным визитом глава правительства Грузии Гиоргий Квирикашвили.

Договоренность об этом была достигнута в ходе прошедшей 17 июля в Тбилиси встречи главы правительства Грузии и находившегося с визитом в стране во главе представительной делегации министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, в ходе которой обсуждались ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта и связи,.

ИП "ТУРКМЕНинформ"