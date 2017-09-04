МИД Туркменистана, Азербайджана и Турции провели встречу в Баку

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июля пребывающий с визитом в Азербайджане глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшей в Баку 4-й трехсторонней встрече министров иностранных дел Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между тремя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, а также рассмотрены практические аспекты подготовки к предстоящему в нынешнем году саммиту глав трех государств.

В рамках пребывания в Баку Р.Мередов провел отдельные встречи со своими коллегами из Турции и Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и Мевлютом Чавушоглу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"