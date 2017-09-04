В Туркменистане завершен сев сахарной свеклы

АШХАБАД, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Балканском и Марыйском велаятах Туркменистана завершен процесс сеяния сахарной свеклы, стартовавший 2 месяца назад.

Общая площадь посевов свеклы составила 17 тысяч 900 гектаров земель, которые засевались постепенно, по мере освобождения полей от урожая озимой пшеницы. Начиная с середины октября, будет проводиться сбор урожая свеклы, которой в итоге планируется собрать не менее 220 тысяч тонн.

В дальнейшем из собранных плодов будет получено порядка 11 тысяч тонн сахарного песка.

ИП "ТУРКМЕНинформ"