В Туркменистане завершен сев сахарной свеклы

В Туркменистане завершен сев сахарной свеклы21.07.2017 11:29
АШХАБАД, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Балканском и Марыйском велаятах Туркменистана завершен процесс сеяния сахарной свеклы, стартовавший 2 месяца назад.
Общая площадь посевов свеклы составила 17 тысяч 900 гектаров земель, которые засевались постепенно, по мере освобождения полей от урожая озимой пшеницы. Начиная с середины октября, будет проводиться сбор урожая свеклы, которой в итоге планируется собрать не менее 220 тысяч тонн.
В дальнейшем из собранных плодов будет получено порядка 11 тысяч тонн сахарного песка.
ИП "ТУРКМЕНинформ"