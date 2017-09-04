В Ашхабаде обсудили актуальные вопросы туркмено-израильского диалога

АШХАБАД, 22 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июля ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Государства Израиль во главе с заместителем генерального директора, начальником департамента Евразии МИД Израиля Александром Бен Цви.

В ходе проведенных переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, выразили стремление к укреплению двусторонних контактов и связей на различных уровнях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"