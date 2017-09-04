Туркменский лидер поздравил нового коллегу из Индии

АШХАБАД, 22 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание вновь избранному Президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду с поздравлениями по случаю его победы на выборах.

В своем послании глава государства пожелал новому коллеге крепкого здоровья и счастья, а также прогресса и процветания дружественному индийскому народу.

Рам Натх Ковинд стал 14-м президентом Индии, сменив в должности Пранаба Кумара Мукерджи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"