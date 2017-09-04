В Туркменистан прибыла партия сельхозтехники из ФРГ

АШХАБАД, 23 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На баланс Министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана продолжает поступать современная сельскохозяйственная техника.

Так, на этой неделе в страну прибыла первая партия пахотных тракторов "John Deere 8245R", а также универсальных тракторов "CLAAS AXOS 340HC" производства компании "CLAAS" (Федеративная Республика Германия).

После проведения полевых испытательных работ техника будет задействована в новой посевной кампании.

ИП "ТУРКМЕНинформ"