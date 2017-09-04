Туркменистан и Грузия отмечают юбилей дипотношений

АШХАБАД, 24 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан и Грузия отмечают 25-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

23 июля по этому поводу туркменский лидер Гурбангулы Бердымухаммедов получил поздравительное послание от своего коллеги, Президент Грузии Гиоргия Маргвелашвили с поздравлениями, в котором выражается готовность к углублению и расширению взаимовыгодного партнерства в различных областях и содержатся пожелания мира и процветания дружественному народу Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"