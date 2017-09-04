В Ашхабаде введено в строй новое медучреждение

АШХАБАД, 24 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе в Ашхабаде в жилом массиве Парахат-7 по улице Анкара был сдан в эксплуатацию новый Дом здоровья.

Церемония открытия медцентра была приурочена к приближающемуся празднованию Дня работников медицинской промышленности Туркменистана.

Клиника оснащена современным медицинским оборудованием и специализируется на женской консультации, хирургии, стоматологии, физиотерапии, оздоровительной физкультуре, тажк здесь есть лаборатории и дневной стационар.

ИП "ТУРКМЕНинформ"