Главы Туркменистана и Узбекистана провели телефонный разговор

АШХАБАД, 25 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе беседы туркменский лидер поздравил Ш.Мирзиёева с днем рождения, а также главы двух государств обсудили актуальные вопросы развития туркмено-узбекского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, взаимодействия в рамках международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"