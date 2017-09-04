Главы Туркменистана и Узбекистана провели телефонный разговор

Главы Туркменистана и Узбекистана провели телефонный разговор25.07.2017 11:11
АШХАБАД, 25 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе беседы туркменский лидер поздравил Ш.Мирзиёева с днем рождения, а также главы двух государств обсудили актуальные вопросы развития туркмено-узбекского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, взаимодействия в рамках международных организаций.
ИП "ТУРКМЕНинформ"