Туркменский лидер выразил соболезнования народу Афганистана

АШХАБАД, 25 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани с выражением соболезнований по случаю террористического акта в Кабуле, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, пожелал народу Афганистана стойкости духа и мужества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"